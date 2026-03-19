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Dialogue N° 251, février 2026

Erès

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Dialogue a 60 ans déjà ! Elle est devenue une référence qui se maintient et se développe malgré les nombreux aléas qui guettent toutes les revues en sciences humaines et les changements sociétaux qui les rendent à un moment caduques. Dialogue est plus que d'actualité et cette vivacité découle peut-être de son positionnement complexe : à la fois à l'écoute de ces mutations sociales qui, en trois générations, ont complètement changé le paysage des couples, des familles, des parents et des enfants et guidée par le renouvellement devenu nécessaire de ses bases théoriques et par l'évolution des pratiques. Ce numéro anniversaire s'appuie ainsi sur une analyse tant des thèmes passés que de ceux brûlants de notre quotidien à venir. Les articles proposeront une réflexion située historiquement sur les thématiques qui concernent les familles et les couples : histoire de la famille et du couple mais aussi regards sur l'histoire des notions et des pratiques qui en sciences humaines nous servent à penser les familles et les couples et soutiennent nos interventions auprès d'eux ; regard prospectif sur les problématiques émergentes, les transformations qui demandent à être pensées, les effets possibles sur les familles et les couples des évolutions récentes de la "modernité tardive" . Enfin seront bienvenues des contributions à une réflexion sur les rapports entre les thématiques traitées par Dialogue au cours des années et les enjeux de société liés aux familles et aux couples.

Par Erès
Chez Erès

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Auteur

Erès

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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Dialogue N° 251, février 2026

Erès

Paru le 09/04/2026

Erès

22,00 €

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