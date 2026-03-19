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Japon

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Voyager dans un paysage d'estampe à petite vapeur ; dormir dans un capsule hotel ; croiser une geisha comme de vrais cosplayers... Des nuits suspendues dans le ciel électrique de Tokyo aux traditions de la poétique Kyoto, de sky gardens en tatamis, de temples sereins en gadgets dernier cri, goûtez l'art de vivre du pays du Soleil levant. - Un voyage slow, respectueux et responsable, avec des itinéraires en train, des balades à vélo... - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Japon

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Japon

Gallimard loisirs

Paru le 19/03/2026

320 pages

Gallimard Loisirs

17,95 €

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9782742469352
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