Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

La maladie de l'eau

Adrien Lafille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La maladie de l'eau grandit dans les heures froides, à l'intérieur des personnes qui la portent, au centre des nuits. Au microscope on peut voir la matière qu'elle a mangée, rouillée, des petits creux, les liquides qui se mélangent. Il faut contracter tous les muscles, les sillons du cerveau, l'intérieur du coeur, pour que l'eau n'y entre pas. La personne malade ne peut pas dormir au milieu des nuits, sinon le soleil se lève sans elle, et le jour n'éclaire ni ses regards ni ses gestes.

Par Adrien Lafille
Chez José Corti Editions

|

Auteur

Adrien Lafille

Editeur

José Corti Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La maladie de l'eau par Adrien Lafille

Commenter ce livre

 

La maladie de l'eau

Adrien Lafille

Paru le 19/03/2026

96 pages

José Corti Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714313706
9782714313706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.