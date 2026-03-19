La maladie de l'eau grandit dans les heures froides, à l'intérieur des personnes qui la portent, au centre des nuits. Au microscope on peut voir la matière qu'elle a mangée, rouillée, des petits creux, les liquides qui se mélangent. Il faut contracter tous les muscles, les sillons du cerveau, l'intérieur du coeur, pour que l'eau n'y entre pas. La personne malade ne peut pas dormir au milieu des nuits, sinon le soleil se lève sans elle, et le jour n'éclaire ni ses regards ni ses gestes.