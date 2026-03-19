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Prévenir le suicide en France

Fabrice Jollant

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La prévention du suicide n'a pas toujours été une évidence. Après avoir longtemps fait l'objet d'une condamnation religieuse, et bien après sa dépénalisation post-Révolution française, le suicide est longtemps resté un problème à la fois rare, tabou et privé dans lequel la collectivité n'avait pas à s'immiscer. La prévention du suicide telle qu'on la connait aujourd'hui s'est donc construite en France dans l'après-Seconde Guerre mondiale, sur huit décennies, par paliers, au gré de l'évolution des consciences et des connaissances, entre histoires personnelles et idées reçues. Cet ouvrage a pour ambition de raconter la petite et la grande histoire de la construction de la prévention du suicide en France à travers des moments clés qui ont fait avancer la cause d'une affaire collective. Il rassemble les témoignages de celles et ceux qui ont fait ou vécu cette histoire, depuis la création par des précurseurs des lignes d'appel anonymes, des premières sociétés savantes et de nombreuses initiatives locales, jusqu'à son classement en priorité de santé publique, au développement d'une recherche en suicidologie mondialisée et à la mise en place d'une stratégie nationale centralisée de prévention. Une histoire de la prévention du suicide toujours en mouvement, en construction, qui fait aujourd'hui face à de nouveaux défis, de la légalisation de l'aide à mourir et du "suicide assisté" à l'intelligence artificielle et à la question des réseaux sociaux numériques. Une histoire qu'il nous faut aussi garder en tête à l'heure de bouleversements sociétaux majeurs.

Par Fabrice Jollant
Chez Doin Editions

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Auteur

Fabrice Jollant

Editeur

Doin Editions

Genre

Dépression, suicide

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Prévenir le suicide en France

Fabrice Jollant

Paru le 19/03/2026

Doin Editions

35,00 €

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