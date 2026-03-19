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Kant bipolaire

Eliott Editions

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La Critique de la raison pure est un des monuments les plus célèbres de la philosophie. Qu'on partage ou non ses thèses, on s'incline avec révérence devant la statue de Kant. On célèbre l'homme des Lumières qui met fin aux luttes stériles du dogmatisme et du scepticisme. Grâce à Kant, nous savons que nous ne connaissons pas les choses en soi, mais seulement les phénomènes. Qui oserait mettre en doute la rigueur et la cohérence du philosophe de Koenigsberg ? Pourtant, les premiers lecteurs de Kant ont mis à jour des contradictions fatales. Par suite, les commentateurs ont oscillé entre deux interprétations également étayées : l'idéalisme intégral (selon lequel nous n'avons affaire qu'à des représentations) ; le réalisme (dans lequel la justification de la connaissance repose en définitive sur un monde de choses en soi). Et si Kant n'était en définitive ni réaliste, ni idéaliste, mais seulement bipolaire ? C'est la voie ouverte en 1918 par Norman Kemp Smith, célèbre traducteur de la Critique en anglais, qui décèle chez Kant un conflit de tendances insoluble. L'ouvrage de Paul Clavier explore cette féconde bipolarité de la pensée kantienne, tiraillée entre une humeur idéaliste où le sujet fabrique de toutes pièces une nature soumise à des lois universelles et nécessaires, et une humeur réaliste où les conditions de la connaissance sont dictées par la structure matérielle du monde. On découvre alors un Kant rusé, astucieux, parfaitement conscient des impasses dans lesquels il s'est fourré... Paul Clavier, philosophe, est Professeur à l'Université de Lorraine. Il est l'auteur de Kant, Les idées cosmologiques (1994), Le concept de monde (2000), Ex nihilo (2 vol. , 2011). Il a récemment publié Les avatars de la preuve cosmologique (2023, Eliott) qui a obtenu le Prix La Bruyère de l'Académie française.

Par Eliott Editions
Chez Eliott éditions

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Auteur

Eliott Editions

Editeur

Eliott éditions

Genre

Kant

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Kant bipolaire

Eliott Editions

Paru le 19/03/2026

176 pages

Eliott éditions

19,00 €

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