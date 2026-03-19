Le couvent des Pascalines

Elles étaient censées les sauver... France, 1871. Depuis quatre mois, Louise est enfermée au couvent des Pascalines, loin des salons parisiens qu'elle aime tant. Tombée enceinte hors mariage à l'âge de 17 ans, elle a été envoyée ici, comme tant d'autres jeunes filles, pour dissimuler sa grossesse. Si ses journées sont tristes et monotones, ses nuits sont perturbées par des cris déchirants qui - elle en est persuadée - ne résultent pas que des douleurs de l'accouchement. Il arrive même que certaines pensionnaires disparaissent après avoir mis au monde leur enfant. Alors, quand surviennent ses premières contractions, Louise n'a plus qu'une idée en tête : s'enfuir. Mais lorsqu'elle découvre ce que cache la congrégation, elle comprend que les soeurs seront prêtes à tout pour la réduire au silence. Un thriller horrifique époustouflant, qui dénonce les violences faites aux femmes à la fin du XIXe siècle.