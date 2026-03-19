Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Imaginaire

Le couvent des Pascalines

Alex Sol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elles étaient censées les sauver... France, 1871. Depuis quatre mois, Louise est enfermée au couvent des Pascalines, loin des salons parisiens qu'elle aime tant. Tombée enceinte hors mariage à l'âge de 17 ans, elle a été envoyée ici, comme tant d'autres jeunes filles, pour dissimuler sa grossesse. Si ses journées sont tristes et monotones, ses nuits sont perturbées par des cris déchirants qui - elle en est persuadée - ne résultent pas que des douleurs de l'accouchement. Il arrive même que certaines pensionnaires disparaissent après avoir mis au monde leur enfant. Alors, quand surviennent ses premières contractions, Louise n'a plus qu'une idée en tête : s'enfuir. Mais lorsqu'elle découvre ce que cache la congrégation, elle comprend que les soeurs seront prêtes à tout pour la réduire au silence. Un thriller horrifique époustouflant, qui dénonce les violences faites aux femmes à la fin du XIXe siècle.

Par Alex Sol
Chez Belladone

| 1 Partages

Auteur

Alex Sol

Editeur

Belladone

Genre

Terreur

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le couvent des Pascalines par Alex Sol

Commenter ce livre

 

Le couvent des Pascalines

Alex Sol

Paru le 19/03/2026

214 pages

Belladone

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488853019
9782488853019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.