Le temps de la terreur

Il y a un siècle de cela, les Ben-Elims, une caste d'anges guerriers, ont vaincu les Kadoshims, une puissante horde de démons échappée de l'Autremonde, dans un terrible affrontement, ravageant à cette occasion le monde des humains. Désormais, ils règnent en maîtres sur les Terres Bannies, mais leur paix est imposée brutalement aux populations. Dans le sud, Riv, une jeune guerrière impétueuse, souhaite ardemment rejoindre les Ailes-Blanches, une unité d'élite au service des Ben-Elims dédiée au maintien de la paix et à l'élimination des Kadoshims.

A l'ouest, la géante Sig, qui enquête sur des apparitions de démons, découvre des signes de révolte et de magie noire. Et dans le nord enneigé loin des conflits, Drem, un trappeur, trouve des cadavres mutilés dans la forêt. L'oeuvre d'un terrible prédateur ou de quelque chose de bien plus terrifiant ? Les Terres Bannies traversent une période de troubles et de dangers qui bouleversent le monde, amenant à réaliser des choix vitaux.

Car dans l'ombre, les démons se rassemblent, guettant le moment propice pour déchaîner leur vengeance... Traduction Thomas Bauduret