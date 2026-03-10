Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le temps de la terreur

John Gwynne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Il y a un siècle de cela, les Ben-Elims, une caste d'anges guerriers, ont vaincu les Kadoshims, une puissante horde de démons échappée de l'Autremonde, dans un terrible affrontement, ravageant à cette occasion le monde des humains. Désormais, ils règnent en maîtres sur les Terres Bannies, mais leur paix est imposée brutalement aux populations. Dans le sud, Riv, une jeune guerrière impétueuse, souhaite ardemment rejoindre les Ailes-Blanches, une unité d'élite au service des Ben-Elims dédiée au maintien de la paix et à l'élimination des Kadoshims.
A l'ouest, la géante Sig, qui enquête sur des apparitions de démons, découvre des signes de révolte et de magie noire. Et dans le nord enneigé loin des conflits, Drem, un trappeur, trouve des cadavres mutilés dans la forêt. L'oeuvre d'un terrible prédateur ou de quelque chose de bien plus terrifiant ? Les Terres Bannies traversent une période de troubles et de dangers qui bouleversent le monde, amenant à réaliser des choix vitaux.
Car dans l'ombre, les démons se rassemblent, guettant le moment propice pour déchaîner leur vengeance... Traduction Thomas Bauduret

Par John Gwynne
Chez Leha Editions

|

Auteur

John Gwynne

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le temps de la terreur par John Gwynne

Commenter ce livre

 

Le temps de la terreur

John Gwynne

Paru le 19/03/2026

416 pages

Leha Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487635173
9782487635173
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.