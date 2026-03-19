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NewSpace, l'économie à la conquête du Cosmos

Charles Beigbeder

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La prochaine révolution industrielle... Après les grandes découvertes maritimes et la révolution industrielle, l'humanité vit une nouvelle bascule historique : celle du NewSpace. L'espace n'est plus seulement le terrain des astronautes, des fusées étatiques ou des rêves de science-fiction. Il devient un véritable marché, un moteur d'innovation et de croissance, porté par des entrepreneurs visionnaires et des avancées technologiques fulgurantes. Télécommunications, observation de la Terre, navigation, climatologie, exploitation des ressources lunaires et astéroïdales : l'économie du cosmos est déjà en marche. Dans ce livre passionnant, nourri de son expérience d'investisseur au coeur de l'industrie spatiale, l'auteur dévoile les coulisses de cette nouvelle conquête. Il montre comment l'espace redessine les rapports de force géopolitiques, ouvre des perspectives vertigineuses en matière d'énergie, de santé ou de transports, et prépare l'émergence d'une civilisation multiplanétaire. Face aux sceptiques, il défend une conviction forte : comme Internet ou l'intelligence artificielle, le NewSpace transformera en profondeur nos sociétés et nos vies quotidiennes. Bienvenue dans la prochaine révolution industrielle.

Par Charles Beigbeder
Chez Eyrolles

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Auteur

Charles Beigbeder

Editeur

Eyrolles

Genre

Economie (essai)

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NewSpace, l'économie à la conquête du Cosmos

Charles Beigbeder

Paru le 02/04/2026

Eyrolles

21,00 €

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