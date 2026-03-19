Partager, c'est gagner !

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Jonathan Lobert

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Et si le véritable moteur de la performance durable, c'était le partage ? Jonathan Lobert, médaillé olympique de voile et conférencier en entreprise, bouscule nos certitudes sur la réussite individuelle. Issu d'un sport où l'on navigue seul... mais jamais sans équipe, il révèle les clés qui lui ont permis de transformer ses échecs en rebonds, ses rivaux en alliés et sa quête de performance en aventure collective. A travers un récit sincère et riche d'enseignements, il démontre que la collaboration n'est pas une posture idéaliste, mais une stratégie exigeante et gagnante, y compris dans les contextes les plus compétitifs. Ce livre vous invite à un voyage, nourri d'expériences vécues et jalonné de méthodes concrètes, pour bâtir des équipes plus soudées, plus performantes et plus humaines. Que vous pilotiez un projet, une entreprise ou un bateau, découvrez comment faire du "nous" une force durable.

Par Jonathan Lobert
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jonathan Lobert

Editeur

Eyrolles

Genre

Réussite personnelle

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Jonathan Lobert

Paru le 19/03/2026

Eyrolles

22,00 €

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