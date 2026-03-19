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Investir pour être libre

Mounir Laggoune

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Avec plus de 50 000 lecteurs conquis, la nouvelle édition du best-seller des finances personnelles, mise à jour et enrichie d'un chapitre inédit sur l'entrepreunariat et d'un focus sur l'investissement dans l'or. Mounir Laggoune et Finary, c'est une plateforme pour gérer ses finances, une communauté d'1M de personnes et une chaîne YouTube avec plus de 150M de vues. Peu importe votre âge, les études que vous avez faites, vos connaissances financières ou votre patrimoine actuel : vous pouvez atteindre la liberté financière ! Mounir Laggoune propose une méthode pas-à-pas, basée sur des concepts éprouvés, pour construire son patrimoine. De la gestion de budget à vos premières actions en Bourse en passant par l'immobilier et les investissements alternatifs, il vous donne les clés pour élaborer un système automatique de création de richesses : votre argent travaillera pour vous. Les 9 idées reçues à oublier absolument Les 10 étapes pour investir efficacement votre argent Des arbres de décision pour faire les bons choix, au bon moment " Mon objectif n'a jamais été d'être riche, mais d'être libre. Libre de mon temps, que j'organise comme je l'entends, de mon rythme de travail, qui me correspond, et de ma vie en général. Je n'ai pas fait de coups en Bourse pour y arriver, je n'ai pas gagné au Loto, j'ai simplement appliqué ma méthode. " (Mounir Laggoune)

Par Mounir Laggoune
Chez First

|

Auteur

Mounir Laggoune

Editeur

First

Genre

Gestion de patrimoine

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Investir pour être libre

Mounir Laggoune

Paru le 19/03/2026

344 pages

First

19,95 €

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