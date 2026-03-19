Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Drame du suicide d'un proche

Jacques Baugé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le suicide est la cause de 9000 décès par an en France. Ainsi, chaque année, de nombreux proches (parents, frères, soeurs et amis) se retrouvent brutalement bouleversés par le suicide. Ces personnes recherchent informations et soutiens après l'acte fatal de leur proche. Actuellement, peu d'ouvrages abordent simultanément les multiples aspects du ressenti et des questions soulevées par le drame. L'objectif de ce projet de livre est de donner des informations fiables et actualisées à des personnes récemment endeuillées, qui ignorent tout du processus suicidaire et sont en recherche d'informations et de soutien dans la reconstruction de leur santé psychologique, afin de retrouver le goût de vivre après le drame vécu. Ces informations attendues par les familles et amis sur le suicide sont d'ordre psychologique, médical, scientifique, pratique, voire spirituel. Elles concernent notamment les facteurs qui favorisent le suicide, le ressenti et la culpabilité des proches, l'évolution du deuil après suicide, les aides et soutiens possibles pour les endeuillés, les répercussions sur la famille et les relations avec l'entourage et les institutions. L'ouvrage s'adresse à des personnes récemment endeuillées, nombreuses chaque année, n'ayant aucune connaissance sur le sujet et en attente d'informations urgentes pour retrouver des repères face à l'évènement qui les bouleverse. Par ailleurs, outre ces personnes endeuillées, ce livre a été rédigé pour d'autres catégories de lecteurs : - d'une part les bénévoles d'associations, motivés et formés à l'écoute du deuil en général mais ne connaissant pas forcément les répercussions d'un suicide sur l'entourage ; - d'autre part, les professions paramédicales appelées à être en contact avec des familles endeuillées par un suicide et qui manquent souvent d'informations spécifiques sur ce drame.

Par Jacques Baugé
Chez Chronique Sociale

|

Auteur

Jacques Baugé

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Drames personnels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Drame du suicide d'un proche par Jacques Baugé

Commenter ce livre

 

Drame du suicide d'un proche

Jacques Baugé

Paru le 07/05/2026

Chronique Sociale

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385480912
9782385480912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.