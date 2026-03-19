Drame du suicide d'un proche

Le suicide est la cause de 9000 décès par an en France. Ainsi, chaque année, de nombreux proches (parents, frères, soeurs et amis) se retrouvent brutalement bouleversés par le suicide. Ces personnes recherchent informations et soutiens après l'acte fatal de leur proche. Actuellement, peu d'ouvrages abordent simultanément les multiples aspects du ressenti et des questions soulevées par le drame. L'objectif de ce projet de livre est de donner des informations fiables et actualisées à des personnes récemment endeuillées, qui ignorent tout du processus suicidaire et sont en recherche d'informations et de soutien dans la reconstruction de leur santé psychologique, afin de retrouver le goût de vivre après le drame vécu. Ces informations attendues par les familles et amis sur le suicide sont d'ordre psychologique, médical, scientifique, pratique, voire spirituel. Elles concernent notamment les facteurs qui favorisent le suicide, le ressenti et la culpabilité des proches, l'évolution du deuil après suicide, les aides et soutiens possibles pour les endeuillés, les répercussions sur la famille et les relations avec l'entourage et les institutions. L'ouvrage s'adresse à des personnes récemment endeuillées, nombreuses chaque année, n'ayant aucune connaissance sur le sujet et en attente d'informations urgentes pour retrouver des repères face à l'évènement qui les bouleverse. Par ailleurs, outre ces personnes endeuillées, ce livre a été rédigé pour d'autres catégories de lecteurs : - d'une part les bénévoles d'associations, motivés et formés à l'écoute du deuil en général mais ne connaissant pas forcément les répercussions d'un suicide sur l'entourage ; - d'autre part, les professions paramédicales appelées à être en contact avec des familles endeuillées par un suicide et qui manquent souvent d'informations spécifiques sur ce drame.