Au train où va la vie

Dans le train qui relie Paris à Hendaye, quatre femmes voyagent dans le même carré famille. Eliane, 82 ans, est une habituée. Depuis que l'amour de sa vie est parti, elle fait ce trajet une à deux fois par mois pour tromper sa solitude. En face d'elle, Lola, une adolescente à fleur de peau, hésite à fuir, mais une petite voix lui souffle de rester à sa place. Quant à Pénélope et Betty, deux soeurs que tout oppose, leurs retrouvailles auraient pu être différentes si elles ne devaient pas se rendre au chevet de leur père malade. Sans se l'avouer, chacune espère ne pas arriver trop vite à destination. Mais aucune n'avait imaginé qu'un tronc d'arbre tombé sur les voies redistribuerait les cartes de cette journée... et peut-être même de leur vie. Entre rencontres, confidences et sororité, un drôle de voyage à travers le Sud-Ouest, plein de surprises et d'émerveillement. "Une belle ode à la sororité, entre rires et larmes". Télé-Loisirs "Cynthia Kafka a le don pour raconter des histoires dont on veut absolument connaître la fin". Le Progrès Née en 1979 dans l'Oise, Cynthia Kafka est une ancienne professeure des écoles. Blogueuse, rédactrice puis autrice, elle diffuse ses premiers romans en autoédition. Elle est l'autrice aux éditions Charleston de Pour qu'elle revienne, Le Sourire aux livres et Les hirondelles ne font pas le printemps.