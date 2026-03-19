Daisy - Comment devenir la fiancée du Duc Tome 4

Daisy connaît une mort tragique, à la suite de laquelle elle remonte dans le temps. Pour échapper à son destin et effacer ses dettes, elle décide d'épouser un marquis à la réputation orageuse... Trahie par l'homme qu'elle aimait, Daisy est assassinée dans de terribles circonstances, mais se réveille des années en arrière ! Pour échapper à son funeste destin, la jeune femme tente le tout pour le tout : épouser Kylian d'Essel, noble au caractère implacable qui convoite le titre de duc. Ce pacte de trois ans doit permettre à Daisy d'effacer ses dettes... et de protéger son coeur.