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Le Perron rouge

Emilie Courts

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Jérémie Noitel est journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Il en est persuadé : son prochain article marquera un tournant dans sa carrière ! Son sujet sera une enquête en profondeur sur de récentes affaires, trop rapidement effacées des radars, concernant la disparition de jeunes filles en milieu festif strasbourgeois. Comme certains le prétendent, il s'agirait d'une organisation de trafic d'êtres humains. Alors qu'il progresse dans son investigation, il apprend que ce supposé réseau de "loups" aurait des ramifications jusqu'au sein de la Brigade de Répression du Proxénétisme de Strasbourg. A deux doigts de lever le voile sur le fonctionnement de ce business, Jérémie succombe à la tentation sous les traits d'une diablesse personnifiée. Cette apparition pourrait bien le pousser à commettre des actes qu'il n'aurait jamais crus possibles.

Par Emilie Courts
Chez ECHO Editions

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Auteur

Emilie Courts

Editeur

ECHO Editions

Genre

Romans policiers

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Le Perron rouge

Emilie Courts

Paru le 19/03/2026

248 pages

ECHO Editions

19,95 €

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