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Carnet de notes 2021-2025

Pierre Bergounioux

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"Quarante-cinq ans ont passé depuis que j'ai pris le parti de noter la teneur, la couleur de mes jours. Des commencements, j'ai conservé quelques habitudes, la première et la principale étant de me lever tôt, d'écrire, jusqu'à midi, pour lire, ensuite, aussi longtemps que j'en suis capable. Je me conforme toujours à la règle que je me suis fixée, dans l'internat, et dont je ne saurais m'écarter sans que le gamin de dix-sept ans que, paraît-il, je fus et qui l'a édictée, ne me rappelle à l'ordre d'une voix tonnante. "On a tous les âges à chaque instant", constatait le psychanalyste Georg Groddeck, et c'est un adolescent de jadis qui continue de régenter mon existence. Je persiste à noter les faits quotidiens. Tout nous reste mais les chemins d'accès au passé s'effacent. Quelques mots, sur du papier, aident, si on le souhaite, bien sûr, à le retrouver." P.B.

Par Pierre Bergounioux
Chez Editions Verdier

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Auteur

Pierre Bergounioux

Editeur

Editions Verdier

Genre

Littérature française

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Carnet de notes 2021-2025

Pierre Bergounioux

Paru le 19/03/2026

720 pages

Editions Verdier

32,00 €

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