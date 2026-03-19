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#Roman francophone

Jour après jour

Coralie Janne

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Que ferions-nous si on pouvait rejouer la même journée ? Prudence est animatrice télé et jeune maman. Gilles est agriculteur et a tout perdu. Quant à Valentin, c'est un ado de 17 ans qui vit son premier amour au rythme des défis Tiktok lancés par ses potes. Ces trois-là ne se connaissent pas mais ont formulé le même souhait, au même instant : revenir à la journée du 13 janvier 2024. La journée où tout a basculé pour eux. Trois vies brisées. Trois bougies soufflées. Pour un voeu partagé. Revenir en arrière. Changer le cours des choses. Ne pas commettre la même erreur. Seulement voilà : on ne réécrit pas le temps sans en payer le prix. Et parfois, vouloir réparer le passé peut briser bien plus que le destin... Après Et si tu revenais et Pour que l'amour nous répare , le nouveau roman bouleversant de Coralie Janne A propos de Pour que l'amour nous répare " Une révélation " Laurent Ruquier, RTL " Claque émotionnelle garantie " Les dingues de lecture, Facebook

Par Coralie Janne
Chez XO Editions

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Auteur

Coralie Janne

Editeur

XO Editions

Genre

Littérature française

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Jour après jour

Coralie Janne

Paru le 19/03/2026

XO Editions

20,90 €

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Scannez le code barre 9782374489667
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