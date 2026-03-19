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#Roman francophone

Le petit derrière de l'Histoire

Alicia Evens

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Marie, brillante physicienne quantique au tempérament explosif, ne s'attendait pas à ce que son coup d'un soir, Ben, l'entraîne dans une expérience aussi folle que géniale : voyager dans le temps. Entre paradoxes temporels et désirs intemporels, Marie va devenir la muse des grands savants de l'Histoire et inspirer les découvertes qui vont révolutionner le Monde ! De l'Egypte antique à la Renaissance, elle influence l'Histoire à sa manière : libre, audacieuse et délicieusement imaginative. Entre humour, aventure et anachronismes savoureux, Le Petit Derrière de l'Histoire offre un voyage aussi voluptueux qu'intelligent, où la curiosité devient un art et la liberté, une déclaration d'amour.

Par Alicia Evens
Chez Editions Fragrances

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Auteur

Alicia Evens

Editeur

Editions Fragrances

Genre

Littérature française

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Le petit derrière de l'Histoire

Alicia Evens

Paru le 19/03/2026

328 pages

Editions Fragrances

17,00 €

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