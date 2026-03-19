Marie, brillante physicienne quantique au tempérament explosif, ne s'attendait pas à ce que son coup d'un soir, Ben, l'entraîne dans une expérience aussi folle que géniale : voyager dans le temps. Entre paradoxes temporels et désirs intemporels, Marie va devenir la muse des grands savants de l'Histoire et inspirer les découvertes qui vont révolutionner le Monde ! De l'Egypte antique à la Renaissance, elle influence l'Histoire à sa manière : libre, audacieuse et délicieusement imaginative. Entre humour, aventure et anachronismes savoureux, Le Petit Derrière de l'Histoire offre un voyage aussi voluptueux qu'intelligent, où la curiosité devient un art et la liberté, une déclaration d'amour.