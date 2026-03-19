S'élever ou chuter Périr ou triompher Après la dernière attaque sur les îles du Ciel, la vengeance du souverain îlien est terrible. Sous sa poigne de fer, les combats redoublent d'intensité et le Chant des déchus ne cesse de retentir aux confins du ciel. Mais si Conrad croyait la guerre sur le point de se terminer, c'était mal connaître le despote, déterminé à annihiler ses ennemis jusqu'au dernier, quitte à mentir pour parvenir à ses fins. Voilà pourquoi Conrad se voit contraint malgré lui de mener l'assaut final sur le Dessous. Traversant les nuages toxiques, le jeune capitaine prend le commandement d'une mission périlleuse, et dont personne ne sait s'il en reviendra - pas même lui. Séparé de ses alliés, c'est en territoire inconnu qu'il lui faudra choisir entre son devoir envers la Couronne et l'héritage de ses ancêtres. Entre le poids du passé et l'avènement d'une nouvelle ère née dans le sang, il n'y a qu'un pas de l'ascension à la chute. Embarquez une dernière fois à bord du Gladian et voguez aux quatre coins du ciel dans un univers qui n'est pas sans rappeler ceux de Brandon Sanderson ou de Pierce Brown, avec un zest de L'Attaque des Titans !