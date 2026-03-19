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Nutri arthrose

Angélique Houlbert

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DOULEURS, RAIDEURS, PERTE DE MOBILITE... SOIGNEZ VOS ARTICULATIONSNATURELLEMENT Arthrose, inflammation, usure des cartilages... Les articulations sont mises à rude épreuve au fil des années. Pourtant, de simples changements dans l'assiette et l'hygiène de vie peuvent réduire les douleurs, préserver la mobilité et soutenir durablement la santé articulaire. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous propose des solutions faciles à mettre en oeuvre, fondées sur les dernières avancées scientifiques. Au programme : - comment connaître le stade de son arthrose ? ; - les aliments anti-inflammatoires à privilégier (et ceux à éviter)? ; - des menus types pour apaiser les douleurs ? ; - les compléments incontournables : collagène, curcuma, glucosamine... avec les doses recommandées ? ; - des conseils pour bouger au quotidien sans abîmer ses articulations. Un guide clair et pratique pour tous ceux qui veulent retrouver des articulations plus souples et moins douloureuses, sans passer par les médicaments.

Par Angélique Houlbert
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Angélique Houlbert

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Arthrose - Rhumatismes

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Nutri arthrose

Angélique Houlbert

Paru le 19/03/2026

112 pages

Thierry Souccar Editions

10,00 €

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