Un événement du passé d'Anna refait irruption au détour d'un marché de Noël. Alors que l'amnésie traumatique se dissipe, quinze ans après les faits, la jeune femme n'a plus qu'une idée en tête : retrouver l'homme qui l'a violée lorsqu'elle avait huit ans. Déterminée dans sa quête, elle abandonne son appartement et son compagnon pour s'intégrer au monde de la rue afin de retrouver Philippe Bréauchard, devenu SDF. Anna se transforme en Nina, une sans-abri avide de vengeance qui découvre un univers aux codes inconnus, peuplé de personnages surréalistes, parfois tendres et attachants, parfois dangereux et menaçants. Un roman noir qui dépeint avec justesse le monde de la rue et de la grande précarité, tout comme les traumatismes liés aux violences sexuelles.