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Hijo

David Courtois, Yi Ma

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Messager le jour, espion la nuit, Hijo fend les cieux d'Ynuma pour la nation Raïda. Devenu malgré lui le protecteur d'une Elfe et d'une fillette, il n'a plus qu'une mission : survivre aux samouraïs qui les traquent. Sur son Ten-no-Tori, Hijo sillonne les cieux d'Ynuma pour livrer messages et artefacts précieux. Marqué par un passé douloureux, il nourrit une haine tenace envers les Elfes de Kitanaë. Pourtant, quand son maître l'envoie en mission au coeur de leur cité, il ne peut refuser. Traqué, piégé, Hijo doit protéger une Elfe et une enfant... sans savoir pourquoi elles sont la clé de sa mission.

Par David Courtois, Yi Ma
Chez Soleil Productions

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Auteur

David Courtois, Yi Ma

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

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Hijo

David Courtois, Yi Ma

Paru le 19/03/2026

Soleil Productions

16,50 €

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