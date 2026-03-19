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#Roman francophone

Embrasser Kaboul

Charlotte Erlih

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Fabuleuse histoire vraie et romanesque d'une jeune bretonne partie à la fin des années 1920 pour l'Afghanistan Un livre follement romanesque sur une héroïne féministe qui a bel et bien existé : Elisabeth Naïm Khan, une secrétaire bretonne partie en 1928 suivre un prince afghan à Kaboul. Le conte de fées vire au cauchemar quand ils arrivent au terme d'un long périple dans la ville dévastée par la guerre civile. La narratrice hérite un jour des archives d'Elisabeth, par l'entremise de son petit-fils, et décide de s'emparer de ce matériau précieux pour plonger dans quarante années méconnues de l'histoire de l'Afghanistan, entre ouverture et fermeture, au cours desquelles Elisabeth se fera pionnière de l'émancipation féminine en oeuvrant pour l'éducation des femmes et en ouvrant le premier salon de beauté à Kaboul à la fin des années 1940. Une héroïne des temps modernes dont le destin croise la route de Joseph Kessel, l'auteur des Cavaliers . A propos du documentaire : " Un portrait tout en archives aussi riche qu'étonnant, qui éclaire le combat permanent des femmes afghanes pour leur liberté, entre progrès notables et plongée dans l'obscurantisme absolu. " (TTT) Télérama " Un récit passionnant. " Le Nouvel Obs

Par Charlotte Erlih
Chez Pocket

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Auteur

Charlotte Erlih

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Embrasser Kaboul

Charlotte Erlih

Paru le 19/03/2026

320 pages

Pocket

9,00 €

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