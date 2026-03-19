Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Terre Sainte

Sharon Kay Penman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une épopée historique et romanesque qui nous plonge dans le Jérusalem du XIIe siècle, au temps des croisades... 1099 : La première croisade touche à sa fin. Après une bataille acharnée contre les musulmans, Godefroi de Bouillon se rend maître de la ville sainte. C'est le début du royaume de Jérusalem, qui s'étendra de Beyrouth au golfe d'Aqaba. 1174 : Le jeune Baudouin IV, quatorze ans, est couronné roi de Jérusalem. Il doit composer avec toutes les intrigues de cour, en particulier la lutte acharnée entre sa mère naturelle, Agnès de Courtenay, et sa mère adoptive, Marie Comnène. Au-delà des dysfonctionnements de cette famille, la question de la paix dans le royaume entre chrétiens, juifs et musulmans est plus cruciale que jamais. Alors que, dans l'ombre, templiers, hospitaliers et croisés conspirent pour partir en guerre contre l'ennemi sarrasin, un nouveau chef de guerre, Saladin, masse ses troupes aux frontières du pays. L'affrontement semble inévitable et le jeune roi n'a d'autre choix que de trouver des alliés pour maintenir la paix dans le royaume.

Par Sharon Kay Penman
Chez Pocket

|

Auteur

Sharon Kay Penman

Editeur

Pocket

Genre

Moyen Age

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Terre Sainte par Sharon Kay Penman

Commenter ce livre

 

Terre Sainte

Sharon Kay Penman trad. Pierre Ménard

Paru le 26/03/2026

1360 pages

Pocket

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355049
9782266355049
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.