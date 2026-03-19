Terre Sainte

Une épopée historique et romanesque qui nous plonge dans le Jérusalem du XIIe siècle, au temps des croisades... 1099 : La première croisade touche à sa fin. Après une bataille acharnée contre les musulmans, Godefroi de Bouillon se rend maître de la ville sainte. C'est le début du royaume de Jérusalem, qui s'étendra de Beyrouth au golfe d'Aqaba. 1174 : Le jeune Baudouin IV, quatorze ans, est couronné roi de Jérusalem. Il doit composer avec toutes les intrigues de cour, en particulier la lutte acharnée entre sa mère naturelle, Agnès de Courtenay, et sa mère adoptive, Marie Comnène. Au-delà des dysfonctionnements de cette famille, la question de la paix dans le royaume entre chrétiens, juifs et musulmans est plus cruciale que jamais. Alors que, dans l'ombre, templiers, hospitaliers et croisés conspirent pour partir en guerre contre l'ennemi sarrasin, un nouveau chef de guerre, Saladin, masse ses troupes aux frontières du pays. L'affrontement semble inévitable et le jeune roi n'a d'autre choix que de trouver des alliés pour maintenir la paix dans le royaume.