L'affaire Eugène Weidmann 1937-1939 - Un fait divers historique

Paris. 1937. Eugène Weidmann assassine cinq innocents. Arrêté en 1939, il sera le dernier guillotiné public en France. Une affaire qui a défrayé la presse et exalté les foules. Elle est racontée en 4 épisodes à la manière d'un feuilleton. Episode 3 : Le tueur au regard de velours : un nouveau cadavre mène la police sur la bonne piste. Weidmann passe aux aveux. Fin novembre, tandis que Paris s'illumine pour l'Exposition universelle, on découvre le corps d'un agent immobilier, tué d'une balle dans la nuque. La police y voit d'étranges similitudes avec une série de meurtres commis peu avant. Bientôt, elle est mise sur la piste d'un individu nommé "Karrer' qui loue une villa à La Celle-Saint-Cloud. Les enquêteurs sont reçus à La Voulzie par des coups de feu. A l'intérieur, quatre individus : Million, Tricot, Blanc, et celui qui se fait appeler Karrer. Son vrai nom glace le sang : Eugène Weidmann. Ce dernier passe immédiatement aux aveux. Pour les enquêteurs, la liste des cadavres va subitement s'allonger.