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#Roman francophone

Là où nous avons existé

Lina Nordquist

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Mêlant habilement saga familiale, suspense et nature writing , Lina Nordquist offre au lecteur le récit d'une vie entière, pétrie de drames et de bonheurs fugaces, un magnifique roman d'amour et de courage. Par l'autrice de Celui qui a vu la forêt grandir , Prix des libraires 2024. 1935, l'hiver suédois fait rage à Brynäs. Chez Benedikte, jeune mère de deux petits garçons, les placards sont aussi vides que les ventres et la propriétaire de leur chambre menace de les expulser. Démunie, Benedikte se résout à contrecoeur à revenir vers un passé qu'elle a fui, et prend la route du nord, vers les forêts du Hälsingland. 2024, Eder se souvient de ces années dans les bois aux côtés de son grand-père et de son frère. Devant ses yeux défile une jeunesse marquée autant par la grâce de la nature que par la violence et les secrets. Traduit du suédois par Marina Heide " Impeccablement bâti, tissé d'images et de sensations, le nouveau Lina Nordquist est un modèle de roman. Une grande réussite. " Transfuge

Par Lina Nordquist
Chez 10/18

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Auteur

Lina Nordquist

Editeur

10/18

Genre

Littérature scandinave

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Là où nous avons existé

Lina Nordquist trad. Marina Heide

Paru le 19/03/2026

528 pages

10/18

10,40 €

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Scannez le code barre 9782264087492
9782264087492
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