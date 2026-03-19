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#Roman francophone

Dur comme fer

Cécile Baudin

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Dur comme fer explore les méandres des mines au coeur de la Lorraine, où les malédictions poursuivent les hommes jusqu'au plus profond des galeries, les poussant à la révolte et au crime... Par la lauréate du prix du roman noir historique. 1901. Pour fuir la violence de sa famille mafieuse, Nando Russo choisit l'exil. Il devient mineur en Lorraine et apprend à arracher le fer à la montagne comme nombre de ses compatriotes italiens. Mais son passé le rattrape et le replonge dans une spirale meurtrière irrépressible. 1913. Antonio Russo arrive à son tour dans la vallée de la Chiers. Huit ans plus tôt, sa mère et lui ont brutalement perdu tout contact avec Nando. Antonio découvre le destin tragique qui a frappé son père et les crimes qu'on lui a imputés. Convaincu de son innocence, le jeune homme reprend une enquête biaisée par l'époque troublée. Avec l'aide d'un journaliste et d'une prostituée, il va creuser dans les faits et les faux-semblants, comme jadis son père dans les filons ferreux et les tunnels obscurs. Mais la vérité est-elle toujours libératrice ?

Par Cécile Baudin
Chez 10/18

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Auteur

Cécile Baudin

Editeur

10/18

Genre

Alsace, Lorraine

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Dur comme fer

Cécile Baudin

Paru le 19/03/2026

336 pages

10/18

9,20 €

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Scannez le code barre 9782264086822
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