Il est temps d'affronter vos parents

Manque de reconnaissance, manque d'amour, surprotection, surcharge affective, intrusion, emprise, abandon, infantilisation... Nous portons tous une blessure due au parent, quand bien même nous avons grandi dans une famille bientraitante. Comment réparer cette blessure ? Comment mettre en cause nos parents qui ont tant fait pour nous et dont on recherche par ailleurs l'amour et la reconnaissance ? Emprisonnés par la loyauté, comment sortir de nos schémas de souffrance et nous débarasser enfin de notre costume d'enfant face à nos parents ? Maureen Mellet renverse la table et autorise l'enfant que nous sommes à s'avouer les défaillances de ses parents, à se libérer des loyautés délétères et à devenir enfin adulte.