Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

La marquise de Brinvilliers

Agnès Walch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La plus illustre "tueuse en série" de l'Ancien Régime. Le 17 juillet 1676, à huit heures du soir, six jours avant son 40e anniversaire, Marie Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, meurt sur l'échafaud place de Grève à Paris. La foule, massée pour assister à son exécution, est impressionnée par le courage de cette femme au corps si frêle. " Elle est morte comme elle a vécu ", écrit Madame de Sévigné, " avec résolution ". Quel était donc son crime pour que des juges aient prononcé contre une femme une sentence aussi impitoyable ? Coupable d'avoir tenté d'empoisonner son père, ses deux frères, son mari, sa soeur et sa fille, elle fut jugée la première " tueuse en série ". Le verdict des magistrats, certes influencés par Colbert en raison de sombres rivalités politiques, se fonda sur leur intime conviction, quelques indices retrouvés dans une cassette, et surtout sur une curieuse confession écrite de sa propre main. Marie Madeleine était pourtant une familière de ceux qui la condamnaient : son père avait été le premier magistrat de Paris durant la Fronde. Epouse d'un brillant cavalier, mère de cinq enfants, habitant un somptueux hôtel particulier, menant grand train, sa vie ne lui suffisait pourtant pas. Lassée d'un époux volage et dépensier, elle prit un amant qui l'initia à l'alchimie et à l'usage des poisons : c'est avec lui qu'elle apprit à tuer... Quatre cents ans plus tard, l'historienne s'interroge sur le véritable caractère de cette femme. Réfutant " son instinct criminel ", hypothèse jugée à juste raison ridicule aujourd'hui, elle fait la part des choses et, à la lumière de son Journal qu'elle a relu, rouvre l'enquête sur la meurtrière la plus célèbre de notre histoire...

Par Agnès Walch
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Agnès Walch

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La marquise de Brinvilliers par Agnès Walch

Commenter ce livre

 

La marquise de Brinvilliers

Agnès Walch

Paru le 19/03/2026

272 pages

Librairie Académique Perrin

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262114466
9782262114466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.