Deuil de sel

Les actes du passé laissent immanquablement des traces dans le présent... Première enquête de Claire Le Vaillant. Une intrigue parfaitement maîtrisée, étayée par des recherches documentaires scientifiques et patrimoniales pointues. Par l'autrice du best-seller Marques de fabrique . 1960. La paisible commune de Salins-les-Bains est le théâtre d'étranges événements : disparition de chats, lettres d'un corbeau... Bientôt, un accident aux allures de suicide secoue la ville, puis un meurtre est perpétré. Le coupable est arrêté, mais Christian Roche, le jeune curé de la paroisse, décide de suivre une autre piste : n'est-il pas celui à qui tous se confessent ? 2025. Claire Le Vaillant, généalogiste successorale à Lyon, se voit confier un dossier important. Avec l'aide de " Junior ", son assistant, elle doit reconstituer la généalogie d'une défunte sans héritiers connus, dont elle découvre que la mère se serait suicidée en 1960 à Salins-les-Bains. Leur enquête, complexe, va recouper celle du père Roche, et leurs propres recherches éclaireront d'un jour nouveau les événements de cette année fatidique. Première enquête de Claire Le Vaillant. Une intrigue parfaitement maîtrisée, étayée par des recherches documentaires scientifiques et patrimoniales pointues. Native de Lyon, très attachée aux régions, à leurs spécificités géographiques et historiques, Cécile Baudin a signé aux Presses de la Cité Marques de fabrique - dont une adaptation pour le cinéma est en cours -, La Constance de la louve et Dur comme fer .