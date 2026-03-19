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A Knokke-le-Zoute

Nadine Monfils

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Une série d'enquêtes inédites menées par le peintre René Magritte et sa femme, Georgette. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague... Enfin les vacances, direction Knokke-le-Zoute ! Le peintre Magritte et sa femme Georgette se préparent à savourer les plaisirs de la côte belge : promenades en cuistax, croquettes de crevettes et moules-frites. Mais avant ça, ils profitent de la plage, bien installés dans leur transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur chienne Loulou sonnent la fin du farniente. En grattant dans le sable, elle a déterré une main. Une aubaine pour René et Georgette qui vont se livrer à leur plaisir secret : traquer le meurtrier. " Nadine, you are crazy, but I love that ! " John Malkovich " J'ai beaucoup d'admiration pour l'ensemble de l'oeuvre de Nadine Monfils. Elle est complètement déjantée et j'aime les gens qui ont un grain de folie. " Michel Bussi

Par Nadine Monfils
Chez Robert Laffont

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Auteur

Nadine Monfils

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans policiers

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A Knokke-le-Zoute

Nadine Monfils

Paru le 19/03/2026

288 pages

Robert Laffont

9,90 €

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Scannez le code barre 9782221287071
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