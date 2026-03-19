Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

XVIIe siècle N° 310, mars 2026

PUF

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le dossier de ce numéro, dirigé par Marie-Florence Sguaitamatti (Université de Zurich) et Judith Sribnai (Université du Québec à Montréal) porte sur les récits d'accès au savoir au XVIIe siècle. Il explore les différentes manières de raconter l'accès au savoir ou à la vérité dans un contexte de profondes transformations épistémologiques, chez les philosophes, les savants, les romanciers, les poètes, les premiers journalistes. Cette revue paraît depuis 1949. Elle vise à mieux faire connaître le XVIIe siècle dans son ensemble, et notamment dans les domaines artistique, historique, juridique, littéraire, philosophique, scientifique et spirituel, elle est pluridisciplinaire par vocation. Elle accueille à cette fin des contributions de chercheurs et d'amateurs érudits, français aussi bien qu'étrangers. Les livraisons de Varia alternent avec les numéros thématiques, élaborés sous la responsabilité d'une autorité scientifique reconnue. Chaque numéro de la revue assure, de surcroît, la recension d'ouvrages récemment parus sur le XVIIe siècle (environ 130 recensions par an).

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur XVIIe siècle N° 310, mars 2026 par PUF

Commenter ce livre

 

XVIIe siècle N° 310, mars 2026

PUF

Paru le 19/03/2026

Presses Universitaires de France

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130893257
9782130893257
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.