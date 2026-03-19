XVIIe siècle N° 310, mars 2026

Le dossier de ce numéro, dirigé par Marie-Florence Sguaitamatti (Université de Zurich) et Judith Sribnai (Université du Québec à Montréal) porte sur les récits d'accès au savoir au XVIIe siècle. Il explore les différentes manières de raconter l'accès au savoir ou à la vérité dans un contexte de profondes transformations épistémologiques, chez les philosophes, les savants, les romanciers, les poètes, les premiers journalistes. Cette revue paraît depuis 1949. Elle vise à mieux faire connaître le XVIIe siècle dans son ensemble, et notamment dans les domaines artistique, historique, juridique, littéraire, philosophique, scientifique et spirituel, elle est pluridisciplinaire par vocation. Elle accueille à cette fin des contributions de chercheurs et d'amateurs érudits, français aussi bien qu'étrangers. Les livraisons de Varia alternent avec les numéros thématiques, élaborés sous la responsabilité d'une autorité scientifique reconnue. Chaque numéro de la revue assure, de surcroît, la recension d'ouvrages récemment parus sur le XVIIe siècle (environ 130 recensions par an).