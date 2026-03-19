Où se cache le dragon ?

Saute par-dessus les douves, franchis le pont-levis, esquive les flèches ennemies et participe à un incroyable CHERCHE-ET-TROUVE historique ! Braise, le dragon farceur, t'entraîne dans les coulisses de son château fort à l'époque du MOYEN AGE pour y découvrir tous ses secrets ! Amuse-toi à retrouver les habitants du château et apprends quelles sont leurs activités entre festin, nettoyage des latrines et lancers de catapulte. Explore chaque scène et observe UN CHATEAU FORT EN CHANTIER, assiste à UNE JOUTE ENTRE CHEVALIERS et à UN BANQUET MEDIEVAL et bien plus encore... Parviendras-tu à nous retrouver ?