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#Roman jeunesse

Où se cache le dragon ?

David McPhail

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Saute par-dessus les douves, franchis le pont-levis, esquive les flèches ennemies et participe à un incroyable CHERCHE-ET-TROUVE historique ! Braise, le dragon farceur, t'entraîne dans les coulisses de son château fort à l'époque du MOYEN AGE pour y découvrir tous ses secrets ! Amuse-toi à retrouver les habitants du château et apprends quelles sont leurs activités entre festin, nettoyage des latrines et lancers de catapulte. Explore chaque scène et observe UN CHATEAU FORT EN CHANTIER, assiste à UNE JOUTE ENTRE CHEVALIERS et à UN BANQUET MEDIEVAL et bien plus encore... Parviendras-tu à nous retrouver ?

Par David McPhail
Chez Editions Gallimard

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Auteur

David McPhail

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Moyen Age et châteaux forts

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Où se cache le dragon ?

David McPhail trad. Emmanuelle Kecir-Lepetit

Paru le 19/03/2026

32 pages

Editions Gallimard

14,90 €

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