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#Roman francophone

Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

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"Il me semble que tout roman est la tentative de répondre à une question. Et que celle qui fut à l'origine et au centre de ma trilogie est celle-ci : pourquoi est-ce que je ne parle pas ma langue ? Cette langue arabe, qu'est-elle pour moi ? Penser à ça, à la langue arabe, c'est ressentir un mélange de chagrin et de honte, de colère et de frustration. Comment pourrais-je vous raconter, vous faire comprendre que je parle comme une enfant la langue qui devrait être la mienne ? Que je vis avec une langue fantôme comme on parle d'un membre fantôme dont on sent encore la présence bien qu'il ait été amputé. Cette langue, je l'ai cherchée partout. Je l'ai désirée, je l'ai poursuivie, j'ai pu suivre des inconnus dans la rue simplement pour les entendre prononcer ces syllabes familières. Je pourrais aisément reprendre à mon compte les mots de l'écrivaine et peintre libanaise Etel Adnan : "Je me suis retrouvée à la porte de cette langue. Je l'ai érigée en mythe, en une sorte de paradis perdu. "" Une première version de ce texte a été lue en public par Leïla Slimani lors du Festival d'Avignon 2025.

Par Leïla Slimani
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Leïla Slimani

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

Paru le 19/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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