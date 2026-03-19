Quand l'Occident s'empare du monde

Du XV ? au XXI ? siècle, dix Etats européens, rejoints ensuite par les Etats-Unis, se sont affrontés pour s'emparer de la majorité des terres de la planète et pour en exploiter les ressources. Aux yeux des peuples d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, ce furent cinq siècles de sang, de soumission et d'humiliation. Avec un apogée : au XIX ? siècle, le capitalisme industriel jeta les bases matérielles des sociétés modernes, non sans créer des tensions sociales que l'Occident chercha à dépasser en réinventant la démocratie - mais pour lui seul. Un modèle bientôt imité (au Japon, en Turquie, en Iran), quoique aussi rejeté et combattu. Or, peut-on réellement se moderniser sans s'occidentaliser ? Maurice Godelier, pendant ses années de terrain, d'abord au Pérou et au Mali, puis en Nouvelle-Guinée, a vécu de près ce que signifient occidentalisation et modernisation à marche forcée. C'est pourquoi, dans cet essai ambitieux, il a entrepris d'en décrire les étapes essentielles et d'analyser les formes de ce qui n'est rien de moins qu'une immense mutation de l'histoire dont l'Occident n'a pas fini de payer le prix.