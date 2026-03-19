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Vitra

Deyan Sudjic

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La fascinante histoire de Vitra, l'une des entreprises de design les plus influentes au monde Vitra a profondément marqué l'architecture et le design contemporains. Toujours à l'avant-garde de la créativité et grâce à de nombreuses collaborations avec des visionnaires comme Ray et Charles Eames, Frank Gehry, Zaha Hadid et Verner Panton, Vitra a fortement influencé notre façon de vivre et de travailler. Cet ouvrage a été écrit par Deyan Sudjic, qui a eu un accès exclusif aux archives de l'entreprise. Il comprend également six textes de Karen Stein qui, chacun, explorent une des spécificités de Vitra, ainsi qu'un reportage du photographe d'architecture Iwan Baan. Découvrez l'histoire captivante d'une petite entreprise d'aménagement de magasins suisse devenue l'une des sociétés de design les plus innovantes au monde.

Par Deyan Sudjic
Chez Phaidon

|

Auteur

Deyan Sudjic

Editeur

Phaidon

Genre

Design

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Vitra

Deyan Sudjic

Paru le 19/03/2026

412 pages

Phaidon

69,95 €

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