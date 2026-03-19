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Compostelle

Collectif, Malesherbes Publications

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Préparer son chemin de Compostelle Ces chemins de pèlerinage jadis parcourus par des foules croyantes attirent chaque année des marcheurs plus nombreux, jeunes et vieux, chrétiens ou non pour la plupart. A travers leur histoire et des récits d'expériences toutes récentes, ce hors-série qui fourmille d'images, d'informations, de cartes et de conseils aidera celles et ceux qui ressentent " l'appel de la marche" à trouver la voie qui leur convient. Elle embarquera tous les autres dans une aventure humaine et spirituelle multiséculaire.

Par Collectif, Malesherbes Publications
Chez Malesherbes publications

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Auteur

Collectif, Malesherbes Publications

Editeur

Malesherbes publications

Genre

Vie chrétienne

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Compostelle

Collectif, Malesherbes Publications

Paru le 19/03/2026

68 pages

Malesherbes publications

8,50 €

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