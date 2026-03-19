Préparer son chemin de Compostelle Ces chemins de pèlerinage jadis parcourus par des foules croyantes attirent chaque année des marcheurs plus nombreux, jeunes et vieux, chrétiens ou non pour la plupart. A travers leur histoire et des récits d'expériences toutes récentes, ce hors-série qui fourmille d'images, d'informations, de cartes et de conseils aidera celles et ceux qui ressentent " l'appel de la marche" à trouver la voie qui leur convient. Elle embarquera tous les autres dans une aventure humaine et spirituelle multiséculaire.