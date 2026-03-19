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Dictionnaire des idées reçues sur le voyage

Vincent Noyoux

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Les voyageurs, qu'ils soient touristes ou aventuriers, ont tendance à toujours utiliser les mêmes tournures pour décrire les endroits qu'ils visitent. Ce dictionnaire est à la fois un catalogue des stéréotypes sur l'ailleurs et une boussole pour circuler dans la jungle des idées reçues. Avec 400 définitions de A comme Aborigènes ("Natifs de l'Australie qui mangent des fourmis et peignent des petits points partout pour enrichir les galeristes blancs") à Z comme Zone de confort ("En sortir"), en passant par la Corée ("Distinguer celle du Nord - méchante - de celle du Sud - gentille -") et la Suède ("Sauna, Ikea, Krisprolls"), Vincent Noyoux use de son sens de l'observation et de la formule pour montrer que le problème n'est finalement pas tant de partir avec des préjugés que de revenir avec... Un livre à lire d'une traite, comme un essai, ou à picorer par petites pastilles de second degré.

Par Vincent Noyoux
Chez Editions du Trésor

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Auteur

Vincent Noyoux

Editeur

Editions du Trésor

Genre

Récits de voyage

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Dictionnaire des idées reçues sur le voyage

Vincent Noyoux

Paru le 19/03/2026

224 pages

Editions du Trésor

19,90 €

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Scannez le code barre 9791091534987
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