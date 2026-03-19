Profession psychomotricien

Quels sont les principes d'action des soins psychomoteurs ? Quels sont les invariants animant la technique professionnelle des psychomoticiennes et des psychomotriciens ? Le livre explique les douze principes d'action qui composent ce que l'on pourrait appeler la geste des psychomotriciens et des psychomotriciennes : le geste évaluatif, le geste impressif, le geste de répétition, le geste de concordance, le geste de redressement, celui de soutien de la spontanéité, de la trace de soi, le geste d'engagement corporel, le geste de voix et de silence, de confiance, le geste de situation corporelle, et, celui de plaisir. Cette geste adossée à une philosophie pratique de type phénoménologique permet de théoriser l'entrée en soins (singulière et corporelle) du psychomotricien et la recherche de la subjectivation psychomotrice du sujet soigné. Au fil de l'ouvrage, des vignettes cliniques et des paroles de psychomotriciens recueillies lors de la recherche éclairent une réflexion sur un métier qui reposent sur le corps en développement, sur le corps sensible et le corps en action