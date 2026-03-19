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#Essais

Former avec Process Communication Model

Christine Paolini

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Parent, enseignant ou formateur, qui n'a jamais été confronté à un sentiment d'impuissance face à une situation de blocage entre pédagogue et apprenant ? Certaines interactions peuvent en effet générer du stress, qui suscitent des résistances psychologiques et entravent le processus d'apprentissage. A l'appui de nombreux exemples concrets, l'autrice propose des clés issues de Process Communication Model® pour vous aider à identifier votre propre profil de personnalité et à mieux comprendre celui de vos interlocuteurs. Cet ouvrage vous offre des outils pratiques et éprouvés, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque apprenant et adapter votre démarche pédagogique à sa typologie et à sa tranche d'âge. Quelle que soit la situation, professionnelle ou familiale, vous découvrirez comment optimiser votre communication afin de former avec efficacité et sérénité.

Par Christine Paolini
Chez Gereso Editions

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Auteur

Christine Paolini

Editeur

Gereso Editions

Genre

Formation

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Former avec Process Communication Model

Christine Paolini

Paru le 19/03/2026

219 pages

Gereso Editions

22,00 €

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