Former avec Process Communication Model

Parent, enseignant ou formateur, qui n'a jamais été confronté à un sentiment d'impuissance face à une situation de blocage entre pédagogue et apprenant ? Certaines interactions peuvent en effet générer du stress, qui suscitent des résistances psychologiques et entravent le processus d'apprentissage. A l'appui de nombreux exemples concrets, l'autrice propose des clés issues de Process Communication Model® pour vous aider à identifier votre propre profil de personnalité et à mieux comprendre celui de vos interlocuteurs. Cet ouvrage vous offre des outils pratiques et éprouvés, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque apprenant et adapter votre démarche pédagogique à sa typologie et à sa tranche d'âge. Quelle que soit la situation, professionnelle ou familiale, vous découvrirez comment optimiser votre communication afin de former avec efficacité et sérénité.