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Argent et entrepreneuriat au féminin

Christelle Maussac

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ment, leur talent et leur travail, trop de femmes entrepreneures peinent encore à vivre sereinement de leur activité, avec une sensation d'insécurité constante. Pourtant, être entrepreneure ne devrait pas rimer avec inquiétude, culpabilité ou survie financière. L'autrice dévoile enfin ce que personne n'explique : pourquoi l'irrégularité fait partie du modèle entrepreneurial et comment la transformer en stabilité durable. A travers une méthode accessible et humaniste, vous apprendrez à comprendre vos cycles financiers, à sécuriser votre avenir, à créer de nouveaux revenus et à consolider votre autonomie. Vous découvrirez comment bâtir un véritable matrimoine, solide et aligné avec vos valeurs. Ce livre est une invitation à poser vos propres règles et à faire de votre activité un moteur d'indépendance et d'expansion. Un guide déculpabilisant, réconfortant et stratégique pour toutes celles qui veulent dépasser les montagnes russes financières et construire une croissance durable.

Par Christelle Maussac
Chez Gereso Editions

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Auteur

Christelle Maussac

Editeur

Gereso Editions

Genre

Gestion financière

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Argent et entrepreneuriat au féminin

Christelle Maussac

Paru le 19/03/2026

187 pages

Gereso Editions

22,00 €

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