Argent et entrepreneuriat au féminin

ment, leur talent et leur travail, trop de femmes entrepreneures peinent encore à vivre sereinement de leur activité, avec une sensation d'insécurité constante. Pourtant, être entrepreneure ne devrait pas rimer avec inquiétude, culpabilité ou survie financière. L'autrice dévoile enfin ce que personne n'explique : pourquoi l'irrégularité fait partie du modèle entrepreneurial et comment la transformer en stabilité durable. A travers une méthode accessible et humaniste, vous apprendrez à comprendre vos cycles financiers, à sécuriser votre avenir, à créer de nouveaux revenus et à consolider votre autonomie. Vous découvrirez comment bâtir un véritable matrimoine, solide et aligné avec vos valeurs. Ce livre est une invitation à poser vos propres règles et à faire de votre activité un moteur d'indépendance et d'expansion. Un guide déculpabilisant, réconfortant et stratégique pour toutes celles qui veulent dépasser les montagnes russes financières et construire une croissance durable.