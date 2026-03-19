Sa Majesté des Ombres

Il cherche son père, mais quelque chose d'autre l'attend sur l'île... Le père de Marceau a disparu il y a huit ans. Depuis, il avance dans la vie avec rancoeur, supportant uniquement ses potes Victor et Samuel, la mystérieuse Eve, et l'attitude distante de sa mère... Car au fond, Marceau le sent : derrière les cachets qu'elle lui donne, sa mère lui cache un terrifiant secret. Et quand il commence à lever le voile sur ce mystère, Marceau ne peut plus reculer. Une quête qui le guidera, ses amis et lui, au coeur d'une île sauvage et inhabitée... ou presque.