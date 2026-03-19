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#Bande dessinée jeunesse

Sa Majesté des Ombres

Alexandre Chardin

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Il cherche son père, mais quelque chose d'autre l'attend sur l'île... Le père de Marceau a disparu il y a huit ans. Depuis, il avance dans la vie avec rancoeur, supportant uniquement ses potes Victor et Samuel, la mystérieuse Eve, et l'attitude distante de sa mère... Car au fond, Marceau le sent : derrière les cachets qu'elle lui donne, sa mère lui cache un terrifiant secret. Et quand il commence à lever le voile sur ce mystère, Marceau ne peut plus reculer. Une quête qui le guidera, ses amis et lui, au coeur d'une île sauvage et inhabitée... ou presque.

Par Alexandre Chardin
Chez Editions Auzou

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Auteur

Alexandre Chardin

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

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Sa Majesté des Ombres

Alexandre Chardin

Paru le 19/03/2026

312 pages

Editions Auzou

16,95 €

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