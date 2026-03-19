Clevatess Tome 9

Exterminer l'humanité... ou pas ? Pour le roi des démons, la décision repose sur l'avenir d'un enfant ! Andrew Whip a été neutralisé, laissant Alicia libre de poursuivre son enquête... L'héroïne décide alors de tenter le tout pour le tout et s'élance à travers l'une des fissures qui mènent au monde du miroir, persuadée que c'est le chemin le plus court vers la salle secrète de Dorel. En surface, les autres jeunes sorciers de l'académie Solsein ont atteint leurs limites : seul Ray Forester est encore capable de tenir tête à Clevatess... Soutenu par sa haine envers celui qui lui a volé son meilleur ami, il parvient même à faire perdre le livre de la forge au roi-démon du sud ! Qui pourra arrêter Voldeen, maintenant qu'il a tous les volumes sacrés en sa possession ? Après Darker than Black et Dimension W , le roi de l'action Yuji Iwahara rebat les cartes de la dark fantasy ! Ici, une créature des ténèbres mène la danse, les héros sont des marionnettes, et nul trésor n'est à espérer en fin de quête. Juste la survie de l'humanité, peut-être...