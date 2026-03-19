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#Roman étranger

L'aquarium

Anne Cathrine Bomann

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Vigga est une jeune femme introvertie qui souhaite que son monde ne change jamais. La seule chose qui l'intéresse est d'être auprès de sa meilleure amie, Maiken. Or, leur complicité repose sur un délicat équilibre. Quand Maiken tombe enceinte, Vigga panique à l'idée de perdre son unique amie. Elle qui vogue de contrat précaire en période de chômage vient de débuter comme stagiaire à l'Océan, l'aquarium public où elle rencontre Rosa, une pieuvre exceptionnelle qui va remuer sa vie. Rosa a la capacité de changer de couleur en dormant, n'a pas de squelette, ses bras peuvent se mouvoir de façon autonome, même s'allonger du double de leur longueur, et surtout, elle possède une très grande intelligence essentiellement asociale. Vigga a enfin déniché son alter ego et se lance à corps perdu, " une aiguille de boussole plantée dans la poitrine ", dans cette relation interespèces qui la pousse à s'interroger sur son identité profonde et sa perception du monde. Mais elle devra aussi apprendre que tout ce qui vit doit mourir.

Par Anne Cathrine Bomann
Chez Editions La Peuplade

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Auteur

Anne Cathrine Bomann

Editeur

Editions La Peuplade

Genre

Littérature scandinave

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L'aquarium

Anne Cathrine Bomann trad. Christine Berlioz, Laila Flink Thullesen

Paru le 19/03/2026

296 pages

Editions La Peuplade

22,00 €

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Scannez le code barre 9782925416838
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