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Ce jour qui change tout

Jim Rohn

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A 25 ans, Jim Rohn était fauché, endetté et face à un avenir incertain. Puis une rencontre décisive a tout bouleversé. En quelques minutes, le brouillard s'est dissipé, un chemin est apparu - sa trajectoire a changé à jamais. Dans Ce jour qui change tout, Jim Rohn révèle la sagesse qui lui a permis de passer d'une existence ordinaire à une réussite exceptionnelle. Il met en lumière le pouvoir d'un moment clé : celui où vous décidez enfin de reprendre les rênes de votre vie. Rohn raconte avec franchise son parcours vers la réussite et l'accomplissement personnel. Mais surtout, il partage comment identifier votre jour transformateur - ce moment charnière qui redéfinit tout le reste. Vous découvrirez : - Comment une seule décision peut transformer radicalement votre trajectoire - Les méthodes concrètes que Rohn a utilisées pour bâtir une réussite durable - Pourquoi attendre le "bon moment" est l'une des pires stratégies - Comment passer à l'action et convertir vos intentions en résultats réels Avec son style direct, chaleureux et profondément humain, Rohn vous offre un plan d'action clair pour créer une vie riche de sens, de santé et de prospérité. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de ce jour qui change tout.

Par Jim Rohn
Chez Editions du Trésor caché

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Auteur

Jim Rohn

Editeur

Editions du Trésor caché

Genre

Réussite personnelle

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Ce jour qui change tout

Jim Rohn

Paru le 19/03/2026

184 pages

Editions du Trésor caché

18,00 €

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