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Budapest

Nina Yargekov

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" On n'a pas le droit d'être totalement malheureux quand on a la chance d'habiter à Budapest " Vous pensiez passer des vacances tranquilles en Suisse ? Et bien c'est raté, car une exilée hongroise aux airs de comtesse vous confie une mission : filer à Budapest pour tirer son petit-neveu de la déprime grâce à un bocal d'air révolutionnaire de 1956. Vous voilà à découvrir bains néobaroques, paprika magique, subtilités politiques et humour noir magyar. Attachez vos ceintures, car ce Budapest va vous secouer, vous éblouir et vous montrer comment une ville peut être un rempart flamboyant au populisme.

Par Nina Yargekov
Chez L'Arbre qui marche

|

Auteur

Nina Yargekov

Editeur

L'Arbre qui marche

Genre

Récits de voyage

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Budapest

Nina Yargekov

Paru le 19/03/2026

181 pages

L'Arbre qui marche

13,90 €

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