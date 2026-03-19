Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

La clairière

Stéphane Jaubertie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nuit, le très haut mur qui entoure la luxueuse résidence privée où vivent Luce et Pierre disparaît, laissant les habitants exposés à la violence supposée du monde extérieur à leur clairière. Terrorisés par les "barbares" qu'ils imaginent tapis dans la forêt, ils mettent tout en place pour protéger leurs biens. La peur de la sauvagerie n'est pas la seule conséquence de la disparition du mur. Les remparts intérieurs s'effondrent eux aussi : mensonges conjugaux, secrets de famille, peurs enfouies et espoirs tus sont mis à nu. Les résidents devront affronter une double altérité : celle de l'inconnu venu du dehors ; et la leur, gardée jusqu'ici bien cachée. Cette pièce pour huit comédiennes à la langue vive, à l'humour mordant, pleine de sensibilité et de clairvoyance, fait tomber les masques de nos mesquineries et interroge notre sens de la solidarité.

Par Stéphane Jaubertie
Chez Editions Théâtrales

|

Auteur

Stéphane Jaubertie

Editeur

Editions Théâtrales

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La clairière par Stéphane Jaubertie

Commenter ce livre

 

La clairière

Stéphane Jaubertie

Paru le 19/03/2026

96 pages

Editions Théâtrales

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842609900
9782842609900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.