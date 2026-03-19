La clairière

Une nuit, le très haut mur qui entoure la luxueuse résidence privée où vivent Luce et Pierre disparaît, laissant les habitants exposés à la violence supposée du monde extérieur à leur clairière. Terrorisés par les "barbares" qu'ils imaginent tapis dans la forêt, ils mettent tout en place pour protéger leurs biens. La peur de la sauvagerie n'est pas la seule conséquence de la disparition du mur. Les remparts intérieurs s'effondrent eux aussi : mensonges conjugaux, secrets de famille, peurs enfouies et espoirs tus sont mis à nu. Les résidents devront affronter une double altérité : celle de l'inconnu venu du dehors ; et la leur, gardée jusqu'ici bien cachée. Cette pièce pour huit comédiennes à la langue vive, à l'humour mordant, pleine de sensibilité et de clairvoyance, fait tomber les masques de nos mesquineries et interroge notre sens de la solidarité.