Mon jeu de 7 familles pour progresser en anglais CM1-CM2

Un outil ludique et pédagogique pour accompagner l'apprentissage du vocabulaire anglais, à destination des élèves de CM1-CM2. Ce jeu de 7 familles comprend 49 cartes classées par thématique, ainsi qu'un livret de 16 pages. Ce jeu de 7 familles comprend 42 cartes illustrées abordant les thématiques au programme : clothes, food, family, class verbs, hobbies, action verbs, description, ainsi que 7 cartes "défi" portant sur des questions de civilisation. La transcription phonétique simplifiée et le site lié permettent à l'enfant de consolider sa prononciation anglaise. Aussi, le livret pédagogique propose des phrases types pour l'inviter progressivement à mener des parties dans cette langue.