Un guide complet pour apprendre à réaliser une cinquantaine de confitures et gelées maison, à base de fleurs, fruits et plantes. Des explications précises et accessibles sur la façon de choisir, cultiver ou cueillir les meilleurs ingrédients, sur les techniques de préparation et le matériel indispensable ou encore sur les méthodes de conservation. Des astuces de professionnel pour maîtriser la juste cuisson et l'équilibre sucre/fruits, obtenir la texture parfaite et préserver la couleur et les arômes naturels. Des recettes innovantes comme les crufitures, confitures "crues" pleines de vitamines, sans cuisson, pour une version saine et moderne des recettes traditionnelles.