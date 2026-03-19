Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Confitures et gelées maison

Alain Soubre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide complet pour apprendre à réaliser une cinquantaine de confitures et gelées maison, à base de fleurs, fruits et plantes. Des explications précises et accessibles sur la façon de choisir, cultiver ou cueillir les meilleurs ingrédients, sur les techniques de préparation et le matériel indispensable ou encore sur les méthodes de conservation. Des astuces de professionnel pour maîtriser la juste cuisson et l'équilibre sucre/fruits, obtenir la texture parfaite et préserver la couleur et les arômes naturels. Des recettes innovantes comme les crufitures, confitures "crues" pleines de vitamines, sans cuisson, pour une version saine et moderne des recettes traditionnelles.

Par Alain Soubre
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Alain Soubre

Editeur

Editions Artémis

Genre

Confitures, compotes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Confitures et gelées maison par Alain Soubre

Commenter ce livre

 

Confitures et gelées maison

Alain Soubre

Paru le 19/03/2026

160 pages

Editions Artémis

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816024845
9782816024845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.