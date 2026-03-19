Cet ouvrage explore le rôle majeur de la nature dans le développement durable des villes. Il retrace l'histoire de la nature en ville et des politiques publiques qui la portent, de l'héritage "horticole" aux injonctions environnementales actuelles. Puis il réalise une analyse des nouveaux enjeux - gestion de l'eau, de la biodiversité, des sols, de la santé, de l'adaptation au changement climatique. Il montre ensuite comment les évolutions de politiques publiques transforment les paysages urbains, patrimoniaux, récréatifs ou nourriciers. Marquée depuis deux décennies par une gestion plus environnementale, mais aussi plus participative, la réinvention de la nature en ville a connu une accélération avec la crise du Covid-19 et la récurrence des "crises climatiques" . Réinventer la nature en ville nécessite un renforcement du dialogue entre élus, scientifiques et professionnels afin de répondre au besoin accru de formations et pour une meilleure gouvernance, la "nature en ville" devenant un objet majeur de démocratie.