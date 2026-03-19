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Réinventer la nature en ville

Marjorie Musy, Gaëlle Aggéri, Christine Aubry

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Cet ouvrage explore le rôle majeur de la nature dans le développement durable des villes. Il retrace l'histoire de la nature en ville et des politiques publiques qui la portent, de l'héritage "horticole" aux injonctions environnementales actuelles. Puis il réalise une analyse des nouveaux enjeux - gestion de l'eau, de la biodiversité, des sols, de la santé, de l'adaptation au changement climatique. Il montre ensuite comment les évolutions de politiques publiques transforment les paysages urbains, patrimoniaux, récréatifs ou nourriciers. Marquée depuis deux décennies par une gestion plus environnementale, mais aussi plus participative, la réinvention de la nature en ville a connu une accélération avec la crise du Covid-19 et la récurrence des "crises climatiques" . Réinventer la nature en ville nécessite un renforcement du dialogue entre élus, scientifiques et professionnels afin de répondre au besoin accru de formations et pour une meilleure gouvernance, la "nature en ville" devenant un objet majeur de démocratie.

Par Marjorie Musy, Gaëlle Aggéri, Christine Aubry
Chez Quae éditions

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Auteur

Marjorie Musy, Gaëlle Aggéri, Christine Aubry

Editeur

Quae éditions

Genre

Uurbanisme

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Réinventer la nature en ville

Marjorie Musy, Gaëlle Aggéri, Christine Aubry

Paru le 19/03/2026

Quae éditions

38,00 €

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Scannez le code barre 9782759242481
9782759242481
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