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Les vikings

Blanca Millan

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Un ouvrage sur tout ce que tu dois savoir sur les Vikings les plus courageux de l'Histoire, leur vie en mer sur leurs incroyables drakkars sculptés, leurs tactiques militaires et leurs conquêtes légendaires, la mythologie nordique... Avec des jeux et des activités créatives. As-tu déjà rêvé de devenir un véritable guerrier Viking ? Si oui, ce livre est fait pour toi ! Tu trouveras à l'intérieur tout ce que tu dois savoir sur les Vikings les plus courageux de l'Histoire, leur vie en mer sur leurs incroyables drakkars sculptés, leurs tactiques militaires et leurs conquêtes légendaires, la mythologie nordique... Tu découvriras également des jeux et des activités créatives pour fabriquer tous les accessoires nécessaires à une vie d'aventures : un cadran solaire, une corne de brume, un bouclier, le célèbre marteau de Thor... Alors, prêt à marcher dans les pas du peuple viking ?

Par Blanca Millan
Chez Piccolia

|

Auteur

Blanca Millan

Editeur

Piccolia

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Les vikings

Blanca Millan

Paru le 02/04/2026

48 pages

Piccolia

12,50 €

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Scannez le code barre 9782753079724
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