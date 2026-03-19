Un ouvrage sur tout ce que tu dois savoir sur les Vikings les plus courageux de l'Histoire, leur vie en mer sur leurs incroyables drakkars sculptés, leurs tactiques militaires et leurs conquêtes légendaires, la mythologie nordique... Avec des jeux et des activités créatives. As-tu déjà rêvé de devenir un véritable guerrier Viking ? Si oui, ce livre est fait pour toi ! Tu trouveras à l'intérieur tout ce que tu dois savoir sur les Vikings les plus courageux de l'Histoire, leur vie en mer sur leurs incroyables drakkars sculptés, leurs tactiques militaires et leurs conquêtes légendaires, la mythologie nordique... Tu découvriras également des jeux et des activités créatives pour fabriquer tous les accessoires nécessaires à une vie d'aventures : un cadran solaire, une corne de brume, un bouclier, le célèbre marteau de Thor... Alors, prêt à marcher dans les pas du peuple viking ?